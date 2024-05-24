



В США обдумывают формирование миротворческих сил в Газе

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность формирования миротворческого контингента в Газе после войны.



Об этом сообщает издание Politico.



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Среди вариантов рассматривается назначение представителя США гражданским советником, который будет находиться в Египте или Иордании. Американцы работают над тем, чтобы убедить Египет, Марокко и ОАЭ присоединиться к миротворческим силам.



В секретном документе Госдепа уточняется, что силы должны состоять из примерно 2000 палестинцев и еще 1000 представителей арабских стран. В США отдают предпочтение Египту как претенденту на пост лидера миротворческих сил.

