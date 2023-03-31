



В Песах закроют Иудею и Самарию

В Песах будут полностью закрыты Иудея и Самария из соображений безопасности.



Об этом сообщает представитель ЦАХАЛа.



Более того, контрольно-пропускные пункты из Газы также будут закрыты, начиная со среды, 5 апреля, с 17:00.



Все вышеперечисленное будет открыто со вторника, 11 апреля, в 17:00.



Проезд или проход будут разрешены только в гуманитарных, медицинских и крайних случаях и при условии одобрения от координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT).

