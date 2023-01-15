Новости » Арабо-израильский конфликт
В ПА осудили "ужасную казнь" палестинца
15.01.2023 15:17 Ольга Белозерова

В ПА осудили "ужасную казнь" палестинца

Министерство иностранных дел Палестинской автономии осуждает как "казнь" убийство палестинца израильскими силами сегодня утром.

Об этом сообщает Times of Israel.

Министерство осуждает "ужасную казнь" 45-летнего Ахмада Кахлы, который был застрелен войсками недалеко от деревни Силвад к северу от Рамаллы.

Напомним, что в ЦАХАЛе рассказали, что увидели подозрительный автомобиль. Подозреваемые отказались останавливаться в ответ на требование ЦАХАЛа. Солдаты попытались задержать одного из них, в результате чего завязалась ожесточенная драка. Палестинец попытался отобрать у бойца оружие. В ответ силовики открыли огонь.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы