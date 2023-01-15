Пытался отобрать оружие: бойцы ЦАХАЛа застрелили палестинца
Утром, 15 января, недалеко от палестинского города Силвад, который расположен к северо-востоку от Рамаллы, двое террористов напали на солдат ЦАХАЛа.
По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, военные заметили подозрительный автомобиль.
Подозреваемые отказались останавливаться в ответ на требование ЦАХАЛа. Солдаты попытались задержать одного из них, в результате чего завязалась ожесточенная драка. Палестинец попытался отобрать у бойца оружие. В ответ силовики открыли огонь по подозреваемому. Среди бойцов ЦАХАЛа пострадавших нет.
Между тем, в СМИ распространили сообщения о том, что подозреваемый и еще несколько человек забросали бойцов камнями, после чего террорист побежал к посту, размахивая ножом. Выстрелы раздались после драки.
مقطع فيديو يوثّق لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على الشهيد أحمد كحلة من قرية رمون، قرب المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله.#فلسطين #رام_الله pic.twitter.com/DiMsZLD47F— شبكة المقدسي للإعلام (@almakdseymedia) January 15, 2023
По данным минздрава ПА, подконтрольного ХАМАСу, палестинец погиб. Его идентифицировали как 45-летнего Ахмада Кала.
صورة أحمد كحلة (45 عامًا) والذي ارتقـى صباح اليوم برصـاص جنـود الاحتــلال غرب بلدة سلواد. وقالت وزارة الصحة إنه أصيـب برصاصـة من النوع الحي في رقبته. pic.twitter.com/u2yYmbkNFv— Jmedia (@Jmediaps) January 15, 2023