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Пытался отобрать оружие: бойцы ЦАХАЛа застрелили палестинца
15.01.2023 13:36 Алина Груднева

Пытался отобрать оружие: бойцы ЦАХАЛа застрелили палестинца

Утром, 15 января, недалеко от палестинского города Силвад, который расположен к северо-востоку от Рамаллы, двое террористов напали на солдат ЦАХАЛа.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, военные заметили подозрительный автомобиль.

Подозреваемые отказались останавливаться в ответ на требование ЦАХАЛа. Солдаты попытались задержать одного из них, в результате чего завязалась ожесточенная драка. Палестинец попытался отобрать у бойца оружие. В ответ силовики открыли огонь по подозреваемому. Среди бойцов ЦАХАЛа пострадавших нет.
 

Между тем, в СМИ распространили сообщения о том, что подозреваемый и еще несколько человек забросали бойцов камнями, после чего террорист побежал к посту, размахивая ножом. Выстрелы раздались после драки.

По данным минздрава ПА, подконтрольного ХАМАСу, палестинец погиб. Его идентифицировали как 45-летнего Ахмада Кала.

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