



Пытался отобрать оружие: бойцы ЦАХАЛа застрелили палестинца

Утром, 15 января, недалеко от палестинского города Силвад, который расположен к северо-востоку от Рамаллы, двое террористов напали на солдат ЦАХАЛа.



По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, военные заметили подозрительный автомобиль.



Подозреваемые отказались останавливаться в ответ на требование ЦАХАЛа. Солдаты попытались задержать одного из них, в результате чего завязалась ожесточенная драка. Палестинец попытался отобрать у бойца оружие. В ответ силовики открыли огонь по подозреваемому. Среди бойцов ЦАХАЛа пострадавших нет.



مقطع فيديو يوثّق لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على الشهيد أحمد كحلة من قرية رمون، قرب المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله.#فلسطين #رام_الله pic.twitter.com/DiMsZLD47F — شبكة المقدسي للإعلام (@almakdseymedia) January 15, 2023

صورة أحمد كحلة (45 عامًا) والذي ارتقـى صباح اليوم برصـاص جنـود الاحتــلال غرب بلدة سلواد. وقالت وزارة الصحة إنه أصيـب برصاصـة من النوع الحي في رقبته. pic.twitter.com/u2yYmbkNFv — Jmedia (@Jmediaps) January 15, 2023

Между тем, в СМИ распространили сообщения о том, что подозреваемый и еще несколько человек забросали бойцов камнями, после чего террорист побежал к посту, размахивая ножом. Выстрелы раздались после драки.По данным минздрава ПА, подконтрольного ХАМАСу, палестинец погиб. Его идентифицировали как 45-летнего Ахмада Кала.