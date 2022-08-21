



В Израиле обеспокоены: "Хизбалла" может совершить провокацию

В Израиле обеспокоены, что террористическая группировка "Хизбалла" может осуществить "провокации" до того, как Израиль и Ливан подпишут соглашение о демаркации морских границ.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



В отчете не уточняется, какую "провокацию", по мнению сотрудников службы безопасности, намерена осуществить "Хизбалла".



Сообщение появилось после того, как несколькими днями ранее лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла пригрозил Израилю эскалацией, если требования Ливана не будут выполнены в ходе переговоров. До этого Израиль перехватил несколько беспилотников "Хизбаллы", которые были запущены в сторону газового месторождения.



Ранее источник в Ливане заявил, что Израиль и Ливан близки к подписанию соглашения по демаркации морских границ. По его словам, ожидается, что соглашение между сторонами будет подписано уже совсем скоро - в сентябре.