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UNRWA: Газа не получала никакой гумпомощи
02.12.2023 13:22 Алина Груднева

UNRWA: Газа не получала никакой гумпомощи

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам опровергает информацию о поступление гуманитарной помощи после возобновления боевых действий в Газе.

"Мы опасаемся, что вернемся к тому, что было в первые недели, когда был абсолютный запрет, герметичная блокада с последствиями, которые продолжают ощущаться по сегодняшний день", — пожаловалась пресс-секретарь UNRWA  Джульетт Тума в комментарии ВВС.

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В агентстве ООН подчеркнули, что предпринимаются усилия по возобновлению доставки гуманитарной помощи.

Что примечательно, ранее палестинский Красный Полумесяц сообщил о въезде в Газу двух бензовозов и пяти десятков грузовиков с гумпомощью.

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