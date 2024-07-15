



UKMTO: Три катера напали на торговое судно недалеко от Ходейды

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) получило сообщение о нападении трех малых судов на торговое судно в 70 морских милях к юго-западу от города Ходейда в Йемене.



По данным UKMTO, беспилотное маломерное судно дважды столкнулось с судном, а два пилотируемых малых судна открыли по нему огонь.



По данным UKMTO, корабль и экипаж в безопасности и направляются в следующий порт захода после принятия “мер самозащиты”.









