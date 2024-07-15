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UKMTO: Три катера напали на торговое судно недалеко от Ходейды
15.07.2024 13:37 MIGnews.com

UKMTO: Три катера напали на торговое судно недалеко от Ходейды

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) получило сообщение о нападении трех малых судов на торговое судно в 70 морских милях к юго-западу от города Ходейда в Йемене.

По данным UKMTO, беспилотное маломерное судно дважды столкнулось с судном, а два пилотируемых малых судна открыли по нему огонь.

По данным UKMTO, корабль и экипаж в безопасности и направляются в следующий порт захода после принятия “мер самозащиты”.




 

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