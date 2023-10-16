



Тысячи штурмовых винтовок израильского производства выданы отрядам самообороны



Как стало известно порталу Israel Defense, автоматы, которые в последние дни были распределены среди отрядов самообороны в населенных пунктах по всей стране, относятся к типу MZ4P производства израильской компании Ematan. Эти автоматы были также розданы полицейским подразделениям, ШАБАКу и пожарным.



Это автоматическая винтовка калибра 5,56 мм, совместимая с M4 и имеющая улучшенную схему работы поршневого типа. В последние годы компания Ematan поставила тысячи винтовок этого типа полиции Эквадора и гражданской гвардии Испании.



Компания Ematan заявила, что, несмотря на то, что многие ее сотрудники были призваны в резерв приказом № 8, компания продолжает работать в круглосуточном режиме, и производит сотни единиц оружия в день, чтобы обеспечить огневую мощь для обороны населенных пунктов, резервных подразделений и резервных сил.



