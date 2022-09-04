



"Террористы полностью обгорели"



Солдаты, задержавшие террористов, обстрелявших израильский автобус в Иорданской долине, рассказали о своих впечатлениях корреспонденту 12-го канала израильского ТВ.



Террористы пытались поджечь автобус коктейлями Молотова - но вместо этого загорелись сами.



Офицер полиции, принимавший участие в прочесывании местности рассказал: “Через несколько минут поисков мы идентифицировали террористов у колонки с водой. Мы приказали им на арабском подойти к нам. Когда они приблизились к нам мы осознали, что они полностью обгорели - ожоги по всему телу. Мы прокляли их на арабском, уложили на землю, обыскали и осуществили процедуру ареста. Мы провели первоначальное дознание - они признались, что стреляли в автобус и что они совершили атаку”.