



Террористов убивших маленькую израильтянку могут освободить



10 лет назад палестинские террористы закидали камнями машину семьи Битон.



Двухлетняя Адель Битон получила тяжелые ранения головы и скончалась после двух лет страданий в больнице.



Ублюдки, отнявшие у девочки жизнь получили 15 лет лишения свободы.



Мать Адель, доктор Эдва Битон недавно обратилась к известному израильскому блоггеру Цель. Она сказала ему: “Несколько месяцев назад я получила безумное текстовое сообщение, в котором говорилось о том, что убийцы, разрушившие мою семью предстанут перед комиссией по помилованиям и им могут скостить треть срока. Только в стране, окончатльено сбившейся с пути террористам представляют привилегии! Только в стране, окончатльено сбившейся с пути для них существует комиссия по помилованиям. Кому неясно. что наказанием для террористов, убивших младенца должна быть смерть?”



Эдва Битон просит поддержки всего народа Израиля. Она намерена прибыть в тюрьму Мегидо и потребовать от судей “смелых и логичных действий”.

