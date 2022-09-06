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Террористов убивших маленькую израильтянку могут освободить
06.09.2022 07:33 Аркадий Бочаровский

Террористов убивших маленькую израильтянку могут освободить


10 лет назад палестинские террористы закидали камнями машину семьи Битон.

Двухлетняя Адель Битон получила тяжелые ранения головы и скончалась после двух лет страданий в больнице.

Ублюдки, отнявшие у девочки жизнь получили 15 лет лишения свободы.

Мать Адель, доктор Эдва Битон недавно обратилась к известному израильскому блоггеру Цель. Она сказала ему: “Несколько месяцев назад я получила безумное текстовое сообщение, в котором говорилось о том, что убийцы, разрушившие мою семью предстанут перед комиссией по помилованиям и им могут скостить треть срока. Только в стране, окончатльено сбившейся с пути террористам представляют привилегии! Только в стране, окончатльено сбившейся с пути для них существует комиссия по помилованиям. Кому неясно. что наказанием для террористов, убивших младенца должна быть смерть?”

Эдва Битон просит поддержки всего народа Израиля. Она намерена прибыть в тюрьму Мегидо  и потребовать от судей “смелых и логичных действий”.
 

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