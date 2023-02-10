



Террориста нейтрализовал офицер, ехавший со службы



Двое гражданских лиц были убиты и пятеро получили ранения различной степени тяжести в результате нападения, совершенного сегодня в районе Рамот в Иерусалиме.



Полиция опубликовала видео нейтрализации террориста. Согласно информации полиции, детектив центрального подразделения Иерусалимского округа, проезжавший мимо остановки на личном автомобиле по дороге к родственникам, заметил нападение и вместе с другим патрульным полицейским из участка Лев ха-Бира, прибывшим на место происшествия, нейтрализовал террориста прицельным выстрелом, когда тот находился внутри автомобиля.



На место происшествия были вызваны крупные силы полиции Иерусалимского округа, которые начали оперативную помощь на месте происшествия, включавшую, в частности, помощь в эвакуации пострадавших, блокировании места происшествия и сборе улик для расследования нападения. Расследование нападения поручено центральному подразделению Иерусалимского округа, принято решение продолжить необходимые оперативные мероприятия.