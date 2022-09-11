



Террорист пойманный в Яффо с бомбой был задержан ранее и освобожден

В израильских СМИ опубликованы подробности о террористе, задержанным с автоматом и бомбой в Яффо в конце прошлой недели.



Террорист, 19-летний Мухаммед Минуаи, был арестован в апреле этого года на Храмовой Горе с ножом. На следствии он показал, что “ненавидит евреев” и “хочет стать шахидом”.



Минау также рассказал, что если бы у него был пистолет или другое оружие, он совершил бы с ними теракт. Он объяснил: "С моей точки зрения все немусульмане - кафиры”. Он, однако заверил, что не готов убивать женщин и детей.



Минауи обвинили в нелегальном проникновении в Израиль, незаконном владении холодным оружием и в сопротивлении офицеру полиции



Несмотря на террористические наклонности, Минауи был освобожден в прошлом месяце.



Утром 11 сентября ведущий радиостанции Галей Исраэль Шарон Галь позвонил прокурору тель-авивского округа госпоже Люпман и спросил, на каких основаниях был освобожден Минауи. Госпожа Люпман ответила: да как вы смеете? Для этого есть пресс-служба!”