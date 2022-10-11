



Теракт в Шавей-Шомрон: солдат ЦАХАЛа умер от полученных ран

Израильский солдат был убит в результате стрельбы из автомобиля, проезжавшего мимо поселения Шавей-Шомрон.



Старший сержант Идо Барух, боец Гивати, был ранен в то время, когда участвовал в обеспечении марша поселенцев в близлежащем городе Себастия, который проходит каждый год во время праздника Суккот. Он находился на охраняемом военном посту на развязке Ганот, когда мимо промчалась машина, из которой был открыт огонь.



Состояние солдата было описано как средней тяжести с огнестрельными ранениями верхней части тела, но его состояние ухудшилось по пути в больницу Меир в Кфар-Сабе, сообщает Jerusalem Post.



Боец ЦАХАЛа скончался от полученных ран в больнице. Идо Барух был родом из Гадеры, ему был 21 год.



Предварительное расследование установило, что несколько пуль из автоматического 9-мм оружия были выпущены в сторону поста, а не в сторону марша. В солдата попала одна пуля, которая убила его. Войска не открыли ответного огня.



Вскоре после обстрела ответственность за атаку взяли террористы из группировки "Львиное логово".



Стоит отметить, что это уже вторая подобная атака, в которой гибнут израильские военнослужащие, за последние дни. Несколько дней назад служащая МАГАВа Ноа Лазар была застрелена террористами на КПП Шуафат. Поиски террориста продолжаются.