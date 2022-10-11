



Атака возле Шавей-Шомрон: ранен израильский солдат

20-летний израильский солдат получил ранения средней степени тяжести в результате обстрела у восточных ворот поселения Шавей-Шомрон в Самарии.



Как сообщает портал "Аруц Шева", террористы открыли огонь в сторону близлежащего перекрестка, и одна из пуль попала в плечо молодого человека. Сотрудники Magen David Adom и военные медики оказали первую помощь раненому. Машина MDA эвакуировала пострадавшего в медицинский центр "Меир" для дальнейшего лечения.



На атаку уже отреагировал глава регионального совета Самарии Йоси Даган.



"Беспомощность этого правительства стоит крови. Уже больше месяца мы предупреждаем, умоляем, кричим: закройте контрольно-пропускные пункты, соберите оружие, прекратите подстрекательство, провести военную операцию против Палестинской автономии, которая финансирует здесь эту волну террора. Качество жизни сторонников террора в Шхеме стоит больше, чем кровь граждан Государства Израиль. Это стоит крови мирных жителей, это стоит крови солдат, это стоит крови охранников на контрольно-пропускных пунктах.



Мы требуем, чтобы это правительство выздоровело, оно должно уйти, потому что отказывается от жизней гражданских лиц и солдат Израиля. Измените парадигму и перестаньте предпочитать качество жизни наших врагов жизням граждан Государства Израиль", - заявил Йоси Даган.



Солдаты ЦАХАЛа ведут поиски террористов. Стало известно, что ответственность за атаку в Самарии взяли на себя террористы из "Львиного логова".



