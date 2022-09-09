



Теракт в Самарии: ЦАХАЛ ищет стрелявших по автомобилю

В Самарии обстреляли автомобиль, в котором находилась семья с детьми.



Это произошло в ночь на 9 сентября возле Хавара.

В результате нападения водитель машины получил ранения осколками.

Пострадавшего доставили в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.





Уточняется также, что военные Террористы скрылись. Армия обороны Израиля начала поиск. Не менее девяти гильз были обнаружены в двух разных местах.Уточняется также, что военные обыскали район, где произошло нападение, обнаружив рюкзаки.