Теракт в Самарии: ЦАХАЛ ищет стрелявших по автомобилю
В Самарии обстреляли автомобиль, в котором находилась семья с детьми.
Это произошло в ночь на 9 сентября возле Хавара.
Это произошло в ночь на 9 сентября возле Хавара.
В результате нападения водитель машины получил ранения осколками.
Пострадавшего доставили в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.
Террористы скрылись. Армия обороны Израиля начала поиск. Не менее девяти гильз были обнаружены в двух разных местах.
Уточняется также, что военные обыскали район, где произошло нападение, обнаружив рюкзаки.
Уточняется также, что военные обыскали район, где произошло нападение, обнаружив рюкзаки.
פיגוע ירי בשומרון: מחבלים ירו מתוך רכב חולף לעבר שני כלי רכב ישראלים סמוך לכפר עינאבוס. ישראלי אחד נפצע קל מרסיסים ופונה לבית החולים בילינסון. לפחות 9 תרמילי ירי נמצאו ב-2 נקודות שונות@carmeldangor pic.twitter.com/9SYCbNGNoD— כאן חדשות (@kann_news) September 9, 2022