Новости » Арабо-израильский конфликт
Теракт в Самарии: ЦАХАЛ ищет стрелявших по автомобилю
09.09.2022 06:12 Алина Груднева

Теракт в Самарии: ЦАХАЛ ищет стрелявших по автомобилю

В Самарии обстреляли автомобиль, в котором находилась семья с детьми.

Это произошло в ночь на 9 сентября возле Хавара.
 
В результате нападения водитель машины получил ранения осколками.
 
Пострадавшего доставили в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве.
 
Террористы скрылись. Армия обороны Израиля начала поиск. Не менее девяти гильз были обнаружены в двух разных местах.

Уточняется также, что военные обыскали район, где произошло нападение, обнаружив рюкзаки.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы