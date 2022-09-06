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Теракт в Бекаа: пуля прошла насквозь через лицевые кости водителя автобуса
06.09.2022 18:15 Алина Груднева

Теракт в Бекаа: пуля прошла насквозь через лицевые кости водителя автобуса

Водитель автобуса, расстрелянного в Бекаа, по-прежнему находится в реанимации.

 
По данным Аруц Шева, он перенес несколько операций.
 
Самая сложная была проведена врачами отделения челюстно-лицевой хирургии. Изначально предполагалось, что в водителя попали осколки. Однако выяснилось, что ему в лицо попала пуля. 
 
"Пуля прошла насквозь через кости лица", — пояснил доктор Салах Насир. 
 
По его словам, к счастью, основные кровеносные сосуды в области шеи, головного мозга или позвоночника, не были повреждены. В противном случае, водитель бы погиб.

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