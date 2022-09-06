



Теракт в Бекаа: пуля прошла насквозь через лицевые кости водителя автобуса

Водитель автобуса, расстрелянного в Бекаа, по-прежнему находится в реанимации.

По данным Аруц Шева, он перенес несколько операций.

Самая сложная была проведена врачами отделения челюстно-лицевой хирургии. Изначально предполагалось, что в водителя попали осколки. Однако выяснилось, что ему в лицо попала пуля.

"Пуля прошла насквозь через кости лица", — пояснил доктор Салах Насир.

По его словам, к счастью, основные кровеносные сосуды в области шеи, головного мозга или позвоночника, не были повреждены. В противном случае, водитель бы погиб.