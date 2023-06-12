



Теракт на египетской границе: преступник хотел эффектно покончить с собой

Кровавый теракт, в результате которого египетский солдат убил трех военнослужащих ЦАХАЛа в субботу, оказался более удручающим, чем то, как его изображали в новостных сводках. Не только из-за фиаско, но и из-за глубоко укоренившихся мотивов Мохаммеда Салаха Ибрагима, 22-летнего каирца, который ненавидел Израиль, хотя никогда не встречал израильтян. Он отождествлял себя с палестинской борьбой за освобождение, и посмертно был назван арабским национальным героем. Однако он также переживал серьезный психологический кризис и трудности военной службы.



Скорее всего, он хотел покончить с жизнью по личным причинам, но вместо того, чтобы броситься на железнодорожные пути или спрыгнуть с высотного здания, он выбрал националистический путь. Он воспользовался своей винтовкой и близостью к границе, чтобы эффектно покончить с собой, пишет Ma’ariv.



Факт, что после убийства Лиа Бин Нуна и Ори Илуза Салах мог бы бежать обратно в Египет, но он этого не сделал. В течение многих часов он терпеливо ждал второго этапа своей миссии. Командир бригады, находившейся в этом районе, прибыл на место с войсками, атаковал и убил его. К сожалению, перед смертью Салах открыл огонь и убил Охада Дахана. Однако, умерев, он достиг своей цели - покончил с жизнью.



Египетские журналисты посетили его дом в районе Айн-Шамс в Каире и сообщили о результатах, которые усилили банальность убийства. Обычный парень, насколько убийца может быть обычным. Когда он был мальчиком, его отец погиб в автокатастрофе. Он не ходил в среднюю школу, а пошел работать, чтобы помочь обеспечить семью, пережил психологический кризис и отправился убивать.



Корреспондент каирского сайта Arabicpost, собрал несколько друзей Салаха по соседству, каждому из которых было что рассказать о нем. "Он любил рисовать, курил и слушал музыку", - сказал один из них. Он не был салафитом или членом "Братьев-мусульман". Он был верующим и знал Бога так же, как и все мы. У него не было мышления террориста". Второй сосед сказал: "Говорили, что он ненавидел Израиль. А разве кто-то любит Израиль? Мы все ненавидим Израиль".



Израильтянам неприятно это слышать, и все же лучше признать реальность. Мало того, она еще и ухудшается. Убежденность, лежащая в основе этой ненависти, не ослабевает со временем.

