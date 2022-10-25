



Сюрприз, которого не ждали главари "Львиного логова"

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что решение о начале ночной операции было принято еще в прошлый четверг, когда министр обороны Бени Ганц встретился с главой ШАБАка Роненом Баром - и согласовал с ним серию операций.



Согласно палестинским сообщениям, одной из них была ликвидация аль-Хилани, после которой ШАБАК осознал, что в поведении "Львиного логова" произошли изменения. Служба безопасности поняла, что все основные оперативники организации скрывались в одной квартире в Касбе, это было связано с опасениями, что они будут ликвидированы, а также с тем, что они могли защищать друг друга.



ШАБАК знал, как установить точное местонахождение террористов и тот факт, что там же находится лаборатория по производству взрывчатки, что говорит о точной разведке, которой располагал Израиль. Ночью было принято решение о начале операции, управление которой осуществлялось из штаб-квартиры ШАБАКа, в которой начальник ШАБАКа и начальник Генштаба Авив Кохави очень внимательно за всем наблюдали.



Операция состояла из нескольких этапов. Солдаты сумели войти в Касбу, не привлекая внимания, окружить тайную квартиру-убежище и “опечатать” близлежащую территорию. ЯМАМ и оперативное подразделение ШАБАКа вошли внутрь, а патруль "Гивати", друзья сержанта Идо Баруха, убитого бойцами "Львиного логова", изолировали район.





После того как силы вошли туда и окружили квартиру, там завязалась сильная перестрелка. По сообщениям палестинцев, в результате перестрелки были убиты 5 террористов из "Львиного логова", одним из них был высокопоставленный член организации Аль-Хаух. Чтобы не подвергать опасности своих, по укрытию террористов были выпущены ракеты с земли.



Вывод солдат и оперативников из Касбы был не менее сложным. В конце мероприятия солдаты создали безопасный коридор, который позволил без потерь вывести всех участников акции.



Этой акцией служба безопасности хотела донести четкий сигнал: для террористов нет городов-убежищ, мы доберемся куда угодно. В системе безопасности показали, что они могут проникнуть в организацию с точки зрения разведки: террористы не предполагали, что Израиль доберется до квартиры, где скрываются высокопоставленные командиры. Кроме того, Израиль хочет послать сдерживающий сигнал и сигнал Дженину и боевикам, которые действуют там.