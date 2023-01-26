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Столкновения недалеко от Иерусалима: умер палестинец
26.01.2023 19:08 Алина Груднева

Столкновения недалеко от Иерусалима: умер палестинец

В четверг, 26 января, к северу от Иерусалима произошли столкновения между палестинцами и ЦАХАЛом.

Министерство здравоохранения ПА сообщало, что был тяжело ранен палестинец.

Позже поступило сообщение о том, что он скончался от полученных ран. Минздрав ПА идентифицировал умершего как 22-летнего Юсефа Яхья Мухиена.

Солдаты ЦАХАЛа и полиция комментариев относительно столкновений не предоставили. Это случилось после сегодняшней операции Армии обороны Израиля в Дженине, в ходе которой были убиты минимум девять палестинцев.

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