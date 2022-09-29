



США требуют прекратить насилие в Иудее и Самарии

США призвали израильтян и палестинцев остановить эскалацию насилия в Иудее и Самарии.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя смерть четырех палестинцев в перестрелке с ЦАХАЛом.

"Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с безопасностью. Мы призываем обе стороны сдержать насилие. Соединенные Штаты и другие международные партнеры готовы помочь, но мы не можем заменить жизненно важные действия самих сторон по смягчению конфликта и восстановлению спокойствия", — сказал Прайс.

По его словам, 2022 год стал смертоносным для палестинцев в Иудее и Самарии. По статистике ООН, убито более 81 палестинца.

"Мы призываем все стороны сделать все, что в их силах, для деэскалации и возвращения к спокойствия. Это в интересах всех израильтян и палестинцев", - подчеркнул Прайс.