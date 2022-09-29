



Видео: безумная перестрелка в Дженине, 4 террориста убиты



Израильская полиция и военные в среду опубликовали кадры перестрелки между израильскими войсками и палестинскими террористами в городе Дженин в ПА, в ходе которой были убиты по меньшей мере четыре палестинских боевика и десятки получили ранения.



Во время перестрелки в среду утром, которая была зафиксирована как камерами на шлемах солдат, так и беспилотником ЦАХАЛа, террористы применили взрывные устройства против военнослужащих и попытались скрыться.



По словам военных, один из боевиков, Абед Хазем - брат убитого террориста, который убил трех человек во время стрельбы в Тель-Авиве в апреле прошлого года, - и его сообщники планировали "крупные теракты в Израиле ближайшем будущем".



Другие подозреваемые были идентифицированы как Мухаммед Аловна, который вместе с Хаземом отвечал за серию нападений со стрельбой на израильтян на Западном берегу, Ахмед Алаунех, сотрудник аппарата безопасности Палестинской автономии, и Мухаммед Абу Нааса.

