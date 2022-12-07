



США против иска "Аль-Джазиры" в отношении ЦАХАЛа

Государственный департамент США выступил против того, чтобы телеканал "Аль-Джазира" подавал иск в Международный уголовный суд в Гааге против ЦАХАЛа за убийство палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле в Дженине.

Такое заявление сделал на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы против. Мы сохраняем наши возражения против расследования МУС ситуации в ПА. МУС должен сосредоточиться на своей основной миссии, а именно на наказании и сдерживании тяжких преступлений", - сказал Прайс.