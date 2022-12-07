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США против иска "Аль-Джазиры" в отношении ЦАХАЛа
07.12.2022 15:55 Алина Груднева

США против иска "Аль-Джазиры" в отношении ЦАХАЛа

Государственный департамент США выступил против того, чтобы телеканал "Аль-Джазира" подавал иск в Международный уголовный суд в Гааге против ЦАХАЛа за убийство палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле в Дженине.

 
Такое заявление сделал на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс.
 
"Мы против. Мы сохраняем наши возражения против расследования МУС ситуации в ПА. МУС должен сосредоточиться на своей основной миссии, а именно на наказании и сдерживании тяжких преступлений", - сказал Прайс.

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