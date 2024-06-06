



США предостерегли Израиль из-за Ливана

Соединенные Штаты предостергли Израиль от "ограниченной операции" в Ливане.



По словам двух высокопоставленных американских чиновника, соответствующее предупреждение сделала администрация Байдена.



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В США заявили, что такая операция может подтолкнуть Иран к вмешательству. Уточняется, что администрация Байдена ясно дала понять Израилю, что на территории Ливана могут действовать проиранские боевики, которые прибудут туда из Сирии, Ирака и даже Йемена и присоединятся к боевым действиям.



В среду, 5 июня, представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон "очень обеспокоен" риском эскалации на границе Израиля с Ливаном.



"Мы ведем интенсивные дипломатические переговоры, чтобы попытаться предотвратить выход этого конфликта из-под контроля. Израиль уже давно заявлял нам, как в частном порядке, так и публично, что они предпочитают дипломатическое решение этого конфликта", - отметил он.