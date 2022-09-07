



США хочет добиться пересмотра правил ведения боевых действий солдатами ЦАХАЛа

США хотят добиться от Израиля пересмотра правил ведения боевых действий солдатами ЦАХАЛа после публикации отчета о перестрелке в Дженине, в результате которой погибла журналистка Абу-Акле.



Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон "продолжит оказывать давление на Израиль на самом высоком уровне, чтобы побудить пересмотреть его политику и практику в этом отношении, чтобы гарантировать, что подобное не повторится в будущем".



Израильская сторона в лице Нафтали Беннета уже ответила на подобное заявление.



"Инструкции по открытию огня для наших солдат будут определяться командирами ЦАХАЛ независимо от какого-либо давления, внутреннего или внешнего", - сказал Беннет.



"Правда заключается в том, что есть палестинские террористы, в любой момент пытающиеся убить граждан Израиля. Не наоборот. Наша рука не легка на спусковом крючке, но наш моральный долг — это наносить удары по террористам, и, тем самым, спасать человеческие жизни", — добавил он.