



Сообщения о формировании коалиции 4 сверхдержав в защиту Израиля



За рубежом появились сообщения о создании коалиции из 4 военных сверхдержав - Америки, Великобритании, Германии и Франции - для борьбы с любой третьей страной, которая попытается вмешаться в войну с ХАМАСом.



Сегодня в район Восточного Средиземноморья прибудет ударная группа Strike 12 ВМС США, включающая авианосец.



Было заявлено, что между четырьмя странами достигнута договоренность о военном противодействии любой третьей стороне, которая попытается вмешаться в конфликт (без размещения сил на земле).

