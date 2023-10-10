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Сообщения о формировании коалиции 4 сверхдержав в защиту Израиля
10.10.2023 11:40 Аркадий Бочаровский

Сообщения о формировании коалиции 4 сверхдержав в защиту Израиля


За рубежом появились сообщения о создании коалиции из 4 военных сверхдержав  - Америки, Великобритании, Германии и Франции - для борьбы с любой третьей страной, которая попытается вмешаться в войну с ХАМАСом.

Сегодня в район Восточного Средиземноморья прибудет ударная группа Strike 12 ВМС США, включающая авианосец.

Было заявлено, что между четырьмя странами достигнута договоренность о военном противодействии любой третьей стороне, которая попытается вмешаться в конфликт (без размещения сил на земле).
 

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