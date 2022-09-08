



Солдат атакованный в Биньямин: получил молотком по голове и сразу выстрелил



Солдат, раненый в ходе террористической атаки в Биньямин утром 8 сентября рассказал о пережитом друзьям.



Солдат говорит: “Я на какое-то мгновение потерял фокус. Это был бред. Я получил молотком по голове и закричал на террориста. Я побежал и упал. Это было как во сне, когда во сне вы бежите и падаете. Я даже не видел его лица. Я просто выпустил пулю. Если бы не это, он бы меня просто забил насмерть. Он атаковал сзади”.



Солдат получил легкое ранение в лицо. Ему была оказана медицинская помощь на месте. На теле террориста обнаружили нож.