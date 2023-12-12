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СМИ: Израиль приступил к закачке морской воды для затопления туннелей
12.12.2023 21:11 Алина Груднева

СМИ: Израиль приступил к закачке морской воды для затопления туннелей

Израиль уже начал закачивать морскую воду, чтобы затопить террористические туннели в Газе.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

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В Армии обороны Израиля эту информацию пока что не комментируют.

Ранее Wall Street Journal сообщил, что на севере Газы построена система огромных насосов, которая будет забирать воду из Средиземного моря и затапливать туннели, закачивая в них тысячи кубометров воды в час.

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