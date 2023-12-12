



СМИ: Израиль приступил к закачке морской воды для затопления туннелей

Израиль уже начал закачивать морскую воду, чтобы затопить террористические туннели в Газе.



Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В Армии обороны Израиля эту информацию пока что не комментируют.



Ранее Wall Street Journal сообщил, что на севере Газы построена система огромных насосов, которая будет забирать воду из Средиземного моря и затапливать туннели, закачивая в них тысячи кубометров воды в час.