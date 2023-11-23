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СМИ: главари ХАМАСа за рубежом празднуют "победу"
23.11.2023 08:43 Алина Груднева

СМИ: главари ХАМАСа за рубежом празднуют "победу"

Главари ХАМАСа, которые находятся за рубежом, уже празднуют "победу" в войне против Израиля.

Об этом сообщает "КАН" со ссылкой на иностранные источники.

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Уточняется, что зарубежное руководство террористической организации находится в состоянии "эйфории". Они уверены в "победе" и считают, что за ними останется контроль над Газой.

Соответствующее сообщение появилось на фоне решения отложить сделку по освобождению заложников в обмен на прекращение огня.

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