



Прекращение огня отложено

Израильский представитель заявил AFP в начале четверга, что прекращение боевых действий между Израилем и и ХАМАСоми и освобождение заложников, удерживаемых террористами, не произойдет "до пятницы".



Соглашение было одобрено израильским правительством в начале среды, и ожидалось, что оно вступит в силу в четверг, 23 ноября.



Комментарий чиновника прозвучал вскоре после того, как советник по национальной безопасности Цахи Анегби сделал неожиданное заявление перед полуночью в среду о том, что никто из заложников, захваченных в ходе массовых убийств, устроенных ХАМАСом на юге Израиля 7 октября, не будет освобожден до пятницы.



Переговоры о заложниках "постоянно продвигаются", и "освобождение начнется в соответствии с первоначальным соглашением между сторонами, и не раньше пятницы", - сказал Анегби.



В соответствии с соглашением, ХАМАС освободит 50 живых израильских заложников - детей, их матерей и других женщин в группах по 12-13 человек - за четырехдневное прекращение боевых действиях и освобождение до 150 палестинских женщин и несовершеннолетних заключенных. Сделка также позволит обеспечить поставку топлива и гуманитарных грузов в Газу во время паузы, что станет первым шагом после того, как почти семь недель назад ХАМАС начал войну, в ходе которой его террористы пронеслись по югу Израиля и убили около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями.