



Шабак арестовал подозреваемых в линчевании еврея в Акко в мае 2021 года

Спустя более года после попытки линчевания Мора Джанашвили в Акко, за последние два месяца ШАБАК и израильская полиция арестовали пятерых подозреваемых в причастности к нападению на Джанашвили во время беспорядков, возникших в ходе майской операции "Страж стен" в прошлом году.



Подозреваемые будут привлечены к уголовной ответственности по целому ряду обвинений, в том числе за преступления, совершенны по националистическим мотивам при обстоятельствах террористического акта.



Подозреваемыми являются жители Акко: Рани Пиран, 27 лет, Мухаммад Хамад, 25 лет, Айман Залфи, 28 лет, Хисам Авад, 31 год, и Салах Маджег, 28 лет .

Они присоединятся к двум другим жителям Акко, Косаи Аббасу и Адхаму Баширу, которые были арестованы и допрошены еще в мае 2021 года, и против них уже выдвинуты обвинения в причастности к нападению.



Нападение на Мора Джанашвили произошло 12 мая 2021 г., в результате которого он получил многочисленные травмы и долгое время провел в больнице. Адвокат Хонену Хаим Блейхер, представляющий интересы Джанашвиля, поздравил ШАБАК с арестом, добавив: ]2Мы, со своей стороны, будем требовать полной справедливости в отношении террористов, чтобы обеспечить сдерживание террористической деятельности".



Ожидается, что в четверг в Окружном суде Хайфы состоится слушание по делу о заключении под стражу в отношении еще одного террориста, участвовавшего в нападении - Мухаммада Хамада. Мор и его семья прибудут на слушание в сопровождении адвоката Блейхера.

