Новости » Арабо-израильский конфликт
Риши Сунак уволил члена Кабинета министров за призывы прекратить огонь в Газе
31.10.2023 11:25 Катя Шульц

Риши Сунак уволил члена Кабинета министров за призывы прекратить огонь в Газе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил депутата-консерватора Пола Бристоу, который занимал должность секретаря Департамента науки, технологий и инноваций правительства Великобритании, после того, как последний высказался в пользу прекращения огня в Газе.

Сообщалось, что такое решение было принято потому, что он своим поведением и высказываниями пошел вразрез с той линией, которая допустима для членов Лейбористской партии в отношении войны между Израилем и ХАМАС.

Бристоу написал премьер-министру Сунаку, что ему следует добиваться немедленного прекращения огня в Газе. После чего Бристоу уволили.

На Даунинг 10 пояснили: “Его комментарии не соответствуют принципам коллективной ответственности”.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы