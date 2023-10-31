



Риши Сунак уволил члена Кабинета министров за призывы прекратить огонь в Газе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил депутата-консерватора Пола Бристоу, который занимал должность секретаря Департамента науки, технологий и инноваций правительства Великобритании, после того, как последний высказался в пользу прекращения огня в Газе.



Сообщалось, что такое решение было принято потому, что он своим поведением и высказываниями пошел вразрез с той линией, которая допустима для членов Лейбористской партии в отношении войны между Израилем и ХАМАС.



Бристоу написал премьер-министру Сунаку, что ему следует добиваться немедленного прекращения огня в Газе. После чего Бристоу уволили.



На Даунинг 10 пояснили: “Его комментарии не соответствуют принципам коллективной ответственности”.

