



Продлен арест жителей Восточного Иерусалима за травлю психически больного хареди

Днем, 7 июля, полиция продлила срок содержания под стражей восьмерых жителей Восточного Иерусалима, задержанных за издевательства над психически больным мужчиной-хареди.



Их арест продлен на пять суток, до 11 июля. Расследование продолжается.



Напомним, что подозреваемые вели онлайн-трансляцию в TikTok, показав, как издеваются над молодым человеком возле больницы "Хадасса".



Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир приветствовал их арест, выразив надежду на то, что они понесут суровое наказание за жестокое обращение с беспомощным человеком.