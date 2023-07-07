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Продлен арест жителей Восточного Иерусалима за травлю психически больного хареди
07.07.2023 17:24 Алина Груднева

Продлен арест жителей Восточного Иерусалима за травлю психически больного хареди

Днем, 7 июля, полиция продлила срок содержания под стражей восьмерых жителей Восточного Иерусалима, задержанных за издевательства над психически больным мужчиной-хареди.

Их арест продлен на пять суток, до 11 июля. Расследование продолжается.

Напомним, что подозреваемые вели онлайн-трансляцию в TikTok, показав, как издеваются над молодым человеком возле больницы "Хадасса".

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир приветствовал их арест, выразив надежду на то, что они понесут суровое наказание за жестокое обращение с беспомощным человеком.

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