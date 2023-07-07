



Жителей Восточного Иерусалима арестовали за травлю психически больного хареди

Полиция арестовала восемь жителей Восточного Иерусалима, заснявших на видео издевательства над психически больным хареди.



Травлю молодого человека показывали в социальной сети в прямом эфире.



В частности, подозреваемые оскорбляли его, пока тот лежал на земле. Они кричали: "свободная Палестина" и "ты су**й сын". Это произошло возле медицинского центра Хадасса. Молодой человек прибыл туда на обследование, в то время как подозреваемые пришли в гости к своему другу.



"Израильская полиция продолжит решительно действовать для обеспечения безопасности каждого человека, в том числе путем отслеживания преступлений в социальных сетях", - сказано в заявлении полиции.



Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир приветствовал арест восьмерых жителей Восточного Иерусалима за жестокое обращение с беспомощным человеком.



"Я надеюсь, что они получат суровое наказание. Видео, опубликованное сегодня утром журналистом Яиром Леви, шокируют. Видеть, как психически больной юноша подвергается жестокому обращению со стороны антисемитской арабской молодежи, напоминает о темных временах в истории еврейского народа", - подчеркнул Бен-Гвир.

