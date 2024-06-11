



Президент Египта призвал мир надавить на Израиль из-за голода в Газе

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси призвал мировое сообщество надавить на Израиль из-за Газы.



Соответствующее заявление он сделал 11 июня.



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По словам египетского лидера, Израиль якобы использует критическую гуманитарную ситуацию в Газе в качестве оружия.



"Я призываю страны мира заставить Израиль прекратить использование голода в качестве оружия в Газе и устранить препятствия на пути доставки гуманитарной помощи", - призвал он.