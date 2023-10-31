



Пресс-представитель ЦАХАЛа: в Газе идут ожесточенные бои



Пресс-представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари в своем ежедневном заявлении для СМИ сообщил, что в секторе Газа удерживаются 240 заложников. В боях с террористами пали 315 солдат ЦАХАЛа.



Бригадный генерал Хагари отметил, что "наши бойцы в данный момент сражаются на поле боя с мужеством и отвагой. "Ожесточенные бои идут в самой Газе. Эти бои опасны, и вы должны понимать, что нам придется заплатить цену, эти сложные бои, но они необходимы для достижения целей войны".