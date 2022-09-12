



Посол США в Израиле: "Важно достичь решения о двух государствах"

Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что власти в Израиле должны поддержать решение о создании двух государств.



Об этом он заявил, выступая на Всемирном саммите по борьбе с терроризмом Международного института по борьбе с терроризмом в Университете Рейхмана, сообщает "Аруц Шева".



"Чтобы сохранить демократическое Еврейское Государство, важно достичь решения, основанного на двух государствах. Ситуация в Иудее и Самарии не может продолжаться", - подчеркнул посол Найдс.



Американский дипломат также прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. По его словам, США не позволят Ирану получить оружие массового уничтожения.



"Иран и его союзники представляют крайнюю угрозу безопасности Государства Израиль. США не будут оставаться в стороне и не позволят им (Ирану - прим. ред.) производить ядерное оружие", - заявил он.