



После попытки взорвать автобус у жителей Газы отозваны разрешения на работу

После задержания палестинца из Газы, планировавшего взорвать рейсовый автобус на юге Израиля координатор правительственных операций на территориях принял решение отказать в разрешении на въезд в Израиль примерно 200 жителям Газы.



Лица с отозванными разрешениями подозреваются в родственных связях с террористическими элементами.



"Результаты расследования еще раз свидетельствуют о том, что террористические элементы в секторе Газа прилагают много усилий для создания террористической инфраструктуры, подрывающей региональную стабильность, в том числе пользуясь разрешениями на работу, выданными Государством Израиль, с целью поощрения вооруженной борьбы", - утверждает ШАБАК.

