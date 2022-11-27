



Полиция начала расследование против левых активистов в Хевроне

В результате инцидента в Хевроне в пятницу, 25 ноября пять солдат "Гивати" были отстранены от службы, а начальник генштаба направил письмо с предупреждением всем солдатам ЦАХАЛа.



Утром 27 ноября портал "Макор Ришон" сообщил, что полиция начала расследование в отношении левых активистов, участвовавших в столкновении с солдатами ЦАХАЛа. В инциденте, который был записан и распространен в социальных сетях в шаббат, солдаты "Гивати", несущие службу в Хевроне, были замечены в столкновении с левыми активистами, которые пришли с “визитом солидарности” с палестинскими жителями города. После получения документальных свидетельств пять бойцов и командиров бригады "Гивати" были отстранены от службы.



קבוצת אנשי שמאל יצאה הבוקר לביקור סולידריות עם תושבי חברון הפלסטינים אחרי שבת הפוגרום. מתנחלים שזיהו אותם החלו להציק, והחיילים? במקום להגן עליהם, הסתערו על הקבוצה בקללות ואיומים, ואז הגיע השלב האכזרי הבא: pic.twitter.com/Ur6OIro5jI — ישראל פריי (@freyisrael1) November 25, 2022

На кадрах видно, как солдат валит левого активиста на землю и избивает его, а другой солдат говорит в камеру: "Бен-Гвир наведет здесь порядок" и "Я не люблю левых". Солдаты, участвовавшие в инциденте, подали жалобу на активистов. В ней говорится: "Группа левых прибыла в район, куда запрещено входить без разрешения, мы спросили их, есть ли у них разрешение, но они не ответили. Они проигнорировали нас и все равно попытались войти, в силу своего положения мы попытались заблокировать их, и тогда началась драка. Один побежал в зону, куда ему было запрещено входить. Другая активистка физически напала на солдата, и дальше все завертелось".Адвокат Моше Польски из организации "Хонену", который представляет интересы одного из солдат, отстраненных от службы после этого инцидента, сказал: "Он - образцовый солдат, боец, который днем и ночью работает на благо безопасности Израиля. Мой клиент и его друзья подверглись угрозам, издевательствам и нападениям со стороны активистов-анархистов, которые пришли на место происшествия и устроили провокацию. Мы будем добиваться привлечения этих активистов к ответственности. Нельзя допустить, чтобы наших солдат топтали и унижали. Мы будем отстаивать все права моего подзащитного, который всего лишь хотел внести свою лепту в защиту народа и страны."