Полиция начала расследование против левых активистов в Хевроне
В результате инцидента в Хевроне в пятницу, 25 ноября пять солдат "Гивати" были отстранены от службы, а начальник генштаба направил письмо с предупреждением всем солдатам ЦАХАЛа.
Утром 27 ноября портал "Макор Ришон" сообщил, что полиция начала расследование в отношении левых активистов, участвовавших в столкновении с солдатами ЦАХАЛа. В инциденте, который был записан и распространен в социальных сетях в шаббат, солдаты "Гивати", несущие службу в Хевроне, были замечены в столкновении с левыми активистами, которые пришли с “визитом солидарности” с палестинскими жителями города. После получения документальных свидетельств пять бойцов и командиров бригады "Гивати" были отстранены от службы.
На кадрах видно, как солдат валит левого активиста на землю и избивает его, а другой солдат говорит в камеру: "Бен-Гвир наведет здесь порядок" и "Я не люблю левых". Солдаты, участвовавшие в инциденте, подали жалобу на активистов. В ней говорится: "Группа левых прибыла в район, куда запрещено входить без разрешения, мы спросили их, есть ли у них разрешение, но они не ответили. Они проигнорировали нас и все равно попытались войти, в силу своего положения мы попытались заблокировать их, и тогда началась драка. Один побежал в зону, куда ему было запрещено входить. Другая активистка физически напала на солдата, и дальше все завертелось".
Адвокат Моше Польски из организации "Хонену", который представляет интересы одного из солдат, отстраненных от службы после этого инцидента, сказал: "Он - образцовый солдат, боец, который днем и ночью работает на благо безопасности Израиля. Мой клиент и его друзья подверглись угрозам, издевательствам и нападениям со стороны активистов-анархистов, которые пришли на место происшествия и устроили провокацию. Мы будем добиваться привлечения этих активистов к ответственности. Нельзя допустить, чтобы наших солдат топтали и унижали. Мы будем отстаивать все права моего подзащитного, который всего лишь хотел внести свою лепту в защиту народа и страны."