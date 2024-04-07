Почти половина мусульман в Британии поддерживает зверства 7 октября в Израиле
Почти половина мусульман в Великобритании поддерживают зверства, устроенные ХАМАСом 7 октября в Израиле.
По данным Daily Telegraph, об этом свидетельствуют результаты нового опроса по случаю шести месяцев войны между Израилем и ХАМАСом.
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В частности, резню 7 октября поддержали 46% респондентов среди мусульман в Британии, и лишь каждый четвертый считает террористическую атаку зверством.
Относительно правительства Великобритании, почти 46% мусульман считают, что у евреев слишком много власти. С этим мнением согласны лишь 16% общего населения Соединенного Королевства.
HJS polling has found only 1/4 British Muslims believe that Hamas committed murder and rape in Israel on Oct 7.— Henry Jackson Society (@HJS_Org) April 7, 2024
You can find more information in the @Telegraph.@camillahmturnerhttps://t.co/FlFr2rKa44