Почти половина мусульман в Британии поддерживает зверства 7 октября в Израиле

Почти половина мусульман в Великобритании поддерживают зверства, устроенные ХАМАСом 7 октября в Израиле.



По данным Daily Telegraph, об этом свидетельствуют результаты нового опроса по случаю шести месяцев войны между Израилем и ХАМАСом.



В частности, резню 7 октября поддержали 46% респондентов среди мусульман в Британии, и лишь каждый четвертый считает террористическую атаку зверством.



Относительно правительства Великобритании, почти 46% мусульман считают, что у евреев слишком много власти. С этим мнением согласны лишь 16% общего населения Соединенного Королевства.

