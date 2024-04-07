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Почти половина мусульман в Британии поддерживает зверства 7 октября в Израиле
07.04.2024 17:49 Алина Груднева

Почти половина мусульман в Британии поддерживает зверства 7 октября в Израиле

Почти половина мусульман в Великобритании поддерживают зверства, устроенные ХАМАСом 7 октября в Израиле.

По данным Daily Telegraph, об этом свидетельствуют результаты нового опроса по случаю шести месяцев войны между Израилем и ХАМАСом.

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В частности, резню 7 октября поддержали 46% респондентов среди мусульман в Британии, и лишь каждый четвертый считает террористическую атаку зверством.

Относительно правительства Великобритании, почти 46% мусульман считают, что у евреев слишком много власти. С этим мнением согласны лишь 16% общего населения Соединенного Королевства.

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