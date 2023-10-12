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Почти 100 британцев отправились в Израиль на войну с ХАМАСом
12.10.2023 18:30 Анатолий Кравченко

Почти 100 британцев отправились в Израиль на войну с ХАМАСом

По меньшей мере 100 человек отправились из Великобритании в Израиль для прохождения службы в израильских вооруженных силах в рамках кампании возмездия против ХАМАСа.

Посольство Израиля в Великобритании заявило, что, по имеющимся сведениям, эти люди являются резервистами и действующими военнослужащими ЦАХАЛ.

В заявлении говорится: "Посольству Израиля известно, что по меньшей мере 100 резервистов и военнослужащих срочной службы вернулись в Израиль из Великобритании для прохождения службы в ЦАХАЛ".

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