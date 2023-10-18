



Переговоры террористов: О, Аллах, наша ракета упала на больницу!



В своем заявлении для СМИ пресс-секретарь ЦАХАЛа генерал Даниэль Хагари рассказал о перехваченном разговоре между террористами.



Из разговора следует, что они знали, что именно ракета "Исламского джихада" упала на больницу вчера вечером в Газе.



"У нас есть разведданные, частью которых я поделюсь здесь: террористы говорят о самом запуске и упоминают больницу", - сказал Хагари и процитировал разговор между террористами: "Они говорят, что это связано с "Исламским джихадом", он выпустил ракету за кладбищем, и она упала в этом районе".



הקלטת השיחה על השיגור הכושל שביצע ארגון הטרור הג׳יהאד האסלאמי על בית החולים, 17.10.23 pic.twitter.com/rKyY4pPV5R — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 18, 2023

Хагари добавил, что за время войны из Газы было выпущено 450 ракет, которые упали на территорию Газы".На публикуемой записи ХАМАСа слышно как один боевик говорит другому: “Это осколки нашей ракеты, а не бомбы ЦАХАЛа. О, Аллах, наша ракет упала, из всех мест, на больницу! По всей видимости, они запустили ракету с кладбища за больницей аль-Муамадани” Далее террористы точно описывают место запуска ракеты.