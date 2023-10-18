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Переговоры террористов: О, Аллах, наша ракета упала на больницу!
18.10.2023 10:36 Аркадий Бочаровский

Переговоры террористов: О, Аллах, наша ракета упала на больницу!


В своем заявлении для СМИ пресс-секретарь ЦАХАЛа генерал Даниэль Хагари рассказал о перехваченном разговоре между террористами.

Из разговора следует, что они знали, что именно ракета "Исламского джихада" упала на больницу вчера вечером в Газе. 

"У нас есть разведданные, частью которых я поделюсь здесь: террористы говорят о самом запуске и упоминают больницу", - сказал Хагари и процитировал разговор между террористами: "Они говорят, что это связано с "Исламским джихадом", он выпустил ракету за кладбищем, и она упала в этом районе". 
 



Хагари добавил, что за время войны из Газы было выпущено 450 ракет, которые упали на территорию Газы".

На публикуемой записи ХАМАСа слышно как один боевик говорит другому: “Это осколки нашей ракеты, а не бомбы ЦАХАЛа. О, Аллах, наша ракет упала, из всех мест, на больницу! По всей видимости, они запустили ракету с кладбища за больницей аль-Муамадани” Далее террористы точно описывают место запуска ракеты.

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