



Палестинцы атаковали израильскую ферму в районе Нахаль Шило

Примерно за час до наступления Шаббата около 150 жителей палестинской деревни Синджил напали на принадлежащую Израилю ферму в районе Нахаль Шило, выкорчевав забор, окружавший ферму.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Израильтяне, бросившиеся защищать ферму, были жестоко атакованы дубинками и камнями. Один человек был ранен - ему сломали нос.



Другие израильские жители этого района, прибывшие вскоре после этого, а также силы ЦАХАЛа, направленные для восстановления порядка на месте происшествия, также были забросаны камнями.



Только через час силам ЦАХАЛа удалось отбросить участников беспорядков в обратно в Синджил.