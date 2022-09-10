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Палестинцы атаковали израильскую ферму в районе Нахаль Шило
10.09.2022 20:46 Ольга Белозерова

Палестинцы атаковали израильскую ферму в районе Нахаль Шило

Примерно за час до наступления Шаббата около 150 жителей палестинской деревни Синджил напали на принадлежащую Израилю ферму в районе Нахаль Шило, выкорчевав забор, окружавший ферму.

Об этом сообщает "Аруц Шева"

Израильтяне, бросившиеся защищать ферму, были жестоко атакованы дубинками и камнями. Один человек был ранен - ему сломали нос. 

Другие израильские жители этого района, прибывшие вскоре после этого, а также силы ЦАХАЛа, направленные для восстановления порядка на месте происшествия, также были забросаны камнями.

Только через час силам ЦАХАЛа удалось отбросить участников беспорядков в обратно в Синджил. 

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