



ПА: Слова Абу Мазена о Холокосте - цитата из трудов еврейских историков



Официальный представитель офиса главы ПА Набиль Абу Рудина отверг осуждение председателя Палестинской автономии Абу Мазена за его слова о Холокосте.



Абу Рудина заявил, что его слова о евреях в Холокосте были процитированы из работ историков и писателей, в том числе евреев и американцев, "и ни в коем случае не являются отрицанием Холокоста".



Абу Рудина подчеркнул, что позиция Абу Мазена - это "абсолютное осуждение Холокоста и неприятие антисемитизма".