Новости » Арабо-израильский конфликт
10.09.2023 07:12 Аркадий Бочаровский

ПА: Слова Абу Мазена о Холокосте - цитата из трудов еврейских историков


Официальный представитель офиса главы ПА Набиль Абу Рудина отверг осуждение председателя Палестинской автономии Абу Мазена за его слова о Холокосте.

Абу Рудина заявил, что его слова о евреях в Холокосте были процитированы из работ историков и писателей, в том числе евреев и американцев, "и ни в коем случае не являются отрицанием Холокоста". 

Абу Рудина  подчеркнул, что позиция Абу Мазена - это "абсолютное осуждение Холокоста и неприятие антисемитизма".

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