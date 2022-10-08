



ПА: Израиль ведет тотальную войну против палестинцев

Палестинская автономия обвинила Израиль в ведении "тотальной войны" против палестинцев.

Таким образом пресс-секретарь Аббаса Набиль Абу Рудайне прокомментировал смерть четырех палестинцев, погибших после нападения на ЦАХАЛ.

"Наш палестинский народ столкнулся с полномасштабной войной, которая не прекращалась ни на мгновение", — сказал он.

Рудайне призвал администрацию США выполнить свои обещания и "прекратить все односторонние меры, оказав серьезное давление на Израиль", пока не стало "слишком поздно".

По его словам, Израиль заблуждается, если считает, что его "преступления" принесут безопасность и стабильность.

"Израиль должен осознавать, что наш стойкий народ будет оставаться приверженным своим правам и защищать свою землю и святые места любой ценой", - добавил он.

Представитель Махмуда Аббаса также намекнул, что палестинцы прекратят координацию в сфере безопасности с Израилем и приостановят действие всех подписанных соглашений.

Он пригрозил, что ПА продолжит свои усилия по судебному преследованию Израиля в МУС и на других международных форумах.

Также Рудайне предупредил, что продолжение эскалации приведет к "всеобъемлющему взрыву, который будет иметь разрушительные последствия для всех".