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ПА: Израиль ведет тотальную войну против палестинцев
08.10.2022 16:41 Алина Груднева

ПА: Израиль ведет тотальную войну против палестинцев

Палестинская автономия обвинила Израиль в ведении "тотальной войны" против палестинцев.

 
Таким образом пресс-секретарь Аббаса Набиль Абу Рудайне прокомментировал смерть четырех палестинцев, погибших после нападения на ЦАХАЛ.
 
"Наш палестинский народ столкнулся с полномасштабной войной, которая не прекращалась ни на мгновение", — сказал он.
 
Рудайне призвал администрацию США выполнить свои обещания и "прекратить все односторонние меры, оказав серьезное давление на Израиль", пока не стало "слишком поздно".
 
По его словам, Израиль заблуждается, если считает, что его "преступления" принесут безопасность и стабильность.
 
"Израиль должен осознавать, что наш стойкий народ будет оставаться приверженным своим правам и защищать свою землю и святые места любой ценой", - добавил он.
 
Представитель Махмуда Аббаса также намекнул, что палестинцы прекратят координацию в сфере безопасности с Израилем и приостановят действие всех подписанных соглашений.
 
Он пригрозил, что ПА продолжит свои усилия по судебному преследованию Израиля в МУС и на других международных форумах.
 
Также Рудайне предупредил, что продолжение эскалации приведет к "всеобъемлющему взрыву, который будет иметь разрушительные последствия для всех".

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