



ПА готовит масштабную кампанию против правительства Нетаниягу

Палестинская автономия готовит широкомасштабную дипломатическую и медийную кампанию против будущего правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.

Об этом говорится в материале The Jerusalem Post.

По данным издания, подготовка началась почти сразу после объявления результатов выборов в Кнессет.

С тех пор официальные лица в Рамалле провели серию встреч с представителями США и Европейского Союза, чтобы выразить свою "озабоченность" по поводу перспектив Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира на ключевых постах в новом правительстве.

Что примечательно, в ПА критически относились и к коалиции во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом. Официальные лица утверждали, что уходящее правительство было хуже, чем все предыдущие. Также они говорили, что в прошлом году число убитых палестинцев было выше, чем при любом правлении Нетаниягу.

Несмотря на это, как утверждается, правительство Лапида-Беннета было для Рамаллы "меньшим из зол".