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ПА готовит масштабную кампанию против правительства Нетаниягу
16.12.2022 16:05 Алина Груднева

ПА готовит масштабную кампанию против правительства Нетаниягу

Палестинская автономия готовит широкомасштабную дипломатическую и медийную кампанию против будущего правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.

 
Об этом говорится в материале The Jerusalem Post.
 
По данным издания, подготовка началась почти сразу после объявления результатов выборов в Кнессет.
 
С тех пор официальные лица в Рамалле провели серию встреч с представителями США и Европейского Союза, чтобы выразить свою "озабоченность" по поводу перспектив Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира на ключевых постах в новом правительстве.
 
Что примечательно, в ПА критически относились и к коалиции во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом. Официальные лица утверждали, что уходящее правительство было хуже, чем все предыдущие. Также они говорили, что в прошлом году число убитых палестинцев было выше, чем при любом правлении Нетаниягу.
 
Несмотря на это, как утверждается, правительство Лапида-Беннета было для Рамаллы "меньшим из зол".

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