



Французский корабль послужит плавучим госпиталем у побережья Синая

Французский корабль на этой неделе пришвартуется у берегов Синайского полуострова в Египте, где будет использоваться в качестве плавучего госпиталя для раненых жителей Газы.



Израильский дипломат в Вашингтоне сообщил в комментарии The Times of Israel, что на судне установлено 70 коек для пострадавших.



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Уточняется, что изначально было намерение пришвартовывать корабли к побережью Газы, однако оно слишком повреждено из-за боевых действий, потому французское судно будет принимать раненых у побережья Синая.