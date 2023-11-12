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Французский корабль послужит плавучим госпиталем у побережья Синая
12.11.2023 16:46 Алина Груднева

Французский корабль послужит плавучим госпиталем у побережья Синая

Французский корабль на этой неделе пришвартуется у берегов Синайского полуострова в Египте, где будет использоваться в качестве плавучего госпиталя для раненых жителей Газы.

Израильский дипломат в Вашингтоне сообщил в комментарии The Times of Israel, что на судне установлено 70 коек для пострадавших.

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Уточняется, что изначально было намерение пришвартовывать корабли к побережью Газы, однако оно слишком повреждено из-за боевых действий, потому французское судно будет принимать раненых у побережья Синая.

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