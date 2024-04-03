



Основная проблема в переговорах о заложниках - возвращение жителей на север Газы

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдельрахман аль Тани заявил на пресс-конференции, что главным предметом спора на переговорах о заложниках и перемирии является вопрос о возвращении перемещенных лиц на северную часть Газы.



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Израиль возражает против бесконтрольного возвращения палестинцев в северную часть Газы, опасаясь, что это приведет к возрождению ХАМАСа в районах, уже очищенных ЦАХАЛом.

