Новости » Арабо-израильский конфликт
Основная проблема в переговорах о заложниках - возвращение жителей на север Газы
03.04.2024 19:15 MIGnews.com

Основная проблема в переговорах о заложниках - возвращение жителей на север Газы

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдельрахман аль Тани заявил на пресс-конференции, что главным предметом спора на переговорах о заложниках и перемирии является вопрос о возвращении перемещенных лиц на северную часть Газы.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Израиль возражает против бесконтрольного возвращения палестинцев в северную часть Газы, опасаясь, что это приведет к возрождению ХАМАСа в районах, уже очищенных ЦАХАЛом.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы