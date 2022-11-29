



Опрос: большинство израильтян "за" смертную казнь для террористов

Новый опрос Израильского института демократии показал, что более половины всех израильтян (55%) считают, что ЦАХАЛ должен ликвидировать террористов даже после того, как они больше не представляют опасности.



Как отмечает Jerusalem Post, это большой скачок по сравнению с 2018 годом, когда только 37% израильтян поддерживали убийство террористов после того, как они больше не представляли никакой угрозы.



Чуть меньше половины опрошенных (45%) поддерживают нанесение ударов по гражданскому населению в Газе для сдерживания ракетных обстрелов Израиля. В 2018 году только 27,5% израильтян поддерживали эту идею.



Кроме этого, подавляющее большинство израильтян (71%) поддерживают вынесение террористам смертной казни, если они были осуждены за убийство. В 2018 году эту идею поддержали 63% опрошенных.



Только 63% израильтян считают, что ЦАХАЛ должен следить за тем, чтобы военные операции не нарушали международное право, по сравнению с 80% респондентов в 2018 году.



В то же время большинство израильтян высоко оценивают деятельность ЦАХАЛа: 71% хвалят боевую готовность и 77% хвалят моральное поведение во время боя.