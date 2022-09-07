



Операция "Волнорез": задержаны 25 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ сообщил, что за минувшую ночь в рамках операции "Волнорез" было задержано 25 лиц, подозреваемых в терроре.



В операции принимали участие военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).



Они провели рейд в городах Туль-Карем, Шхем, Калькилия, в деревнях Дура, Харас, Дир аль-Асал, Байта, Азария, Сауахра, Абу-Дис, Шейх Саад, Аль-Ямун, Сильуад, Аль-Фара.



Также сообщается, что во время рейда в Аль-Фаре произошли столкновения и перестрелки, палестинская сторона сообщает об одном убитом. Среди израильтян пострадавших нет.

