



Операция "Волнорез" продолжается: арестованы 12 подозреваемых

Этой ночью силы безопасности Израиля, включая ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ, действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".



Силы безопасности действовали в городах Суриф, Бейт-Ава и Хирбат-Кармель недалеко от Хеврона, а также в лагерях беженцев Айда, Джалазон и Силуад.



В Дженине действовали бойцы МАГАВа и подразделения ЦАХАЛа "Нахаль", которые арестовали четырех человек, подозреваемых в террористической деятельности, и конфисковали оружие.



Во время операции в Дженине в солдат стреляли и бросали взрывчатку, а также бутылки с зажигательной смесью. Израильские военные открыли ответный огонь.



Один из подозреваемых, которых пытались задержать силовики, предпринял попытку побега, во время которой военные открыли по нему огонь в соответствии с протоколами задержания, и он был ранен.



По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, солдаты, действовавшие в Абу-Дисе, были забросаны камнями. Военнослужащие ответили средствами разгона толпы.



Всего за ночь были задержаны 12 подозреваемых.