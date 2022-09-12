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Операция "Волнорез" продолжается: арестованы 12 подозреваемых
12.09.2022 09:15 Ольга Белозерова

Операция "Волнорез" продолжается: арестованы 12 подозреваемых

Этой ночью силы безопасности Израиля, включая ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ, действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".

Силы безопасности действовали в городах Суриф, Бейт-Ава и Хирбат-Кармель недалеко от Хеврона, а также в лагерях беженцев Айда, Джалазон и Силуад. 

В Дженине действовали бойцы МАГАВа и подразделения ЦАХАЛа "Нахаль", которые арестовали четырех человек, подозреваемых в террористической деятельности, и конфисковали оружие.

Во время операции в Дженине в солдат стреляли и бросали взрывчатку, а также бутылки с зажигательной смесью. Израильские военные открыли ответный огонь. 

Один из подозреваемых, которых пытались задержать силовики, предпринял попытку побега, во время которой военные открыли по нему огонь  в соответствии с протоколами задержания, и он был ранен.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, солдаты, действовавшие в Абу-Дисе, были забросаны камнями. Военнослужащие ответили средствами разгона толпы.

Всего за ночь были задержаны 12 подозреваемых. 

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