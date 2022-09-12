Операция "Волнорез" продолжается: арестованы 12 подозреваемых
Этой ночью силы безопасности Израиля, включая ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ, действовали в населенных пунктах Иудеи и Самарии в рамках масштабной операции "Волнорез".
Силы безопасности действовали в городах Суриф, Бейт-Ава и Хирбат-Кармель недалеко от Хеврона, а также в лагерях беженцев Айда, Джалазон и Силуад.
В Дженине действовали бойцы МАГАВа и подразделения ЦАХАЛа "Нахаль", которые арестовали четырех человек, подозреваемых в террористической деятельности, и конфисковали оружие.
Во время операции в Дженине в солдат стреляли и бросали взрывчатку, а также бутылки с зажигательной смесью. Израильские военные открыли ответный огонь.
Один из подозреваемых, которых пытались задержать силовики, предпринял попытку побега, во время которой военные открыли по нему огонь в соответствии с протоколами задержания, и он был ранен.
По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, солдаты, действовавшие в Абу-Дисе, были забросаны камнями. Военнослужащие ответили средствами разгона толпы.
Всего за ночь были задержаны 12 подозреваемых.